Мощная новинка iMac

27-дюймовый iMac с 5K-экраном Retina в топовой комплектации снабдили восьмиядерным Intel Core i9 девятого поколения, что обеспечивает 2,4-кратный прирост производительности в сравнении с прошлой версией. В базовый вариантах Apple предлагает видеокарты Radeon Pro 570X, Radeon Pro575X и Radeon Pro580X, а в кастомной сборке можно установить Radeon Pro Vega 48 с 8 ГБ видеопамяти, обладающей на 50% большей графической мощностью.iMac с 21,5-дюймовым 4K-экраном Retina теперь доступен с четырехъядерным Intel Core i3 или шестиядерным Core i5 восьмого поколения. В последнем случае производительность в сравнении с предыдущей версией увеличилась на 60%. Кроме того, компьютер оснащается дискретной видеокартой Radeon Pro 555X GPU или Radeon Pro 560X, обеспечивающей до 80% увеличения производительности при работе с графикой. Все моноблоки в базовых комплектациях снабжены 8 ГБ оперативной памяти типа DDR4 2666 МГц и накопителями Fusion Drive объёмом от 1 ТБ. В кастомных вариантах iMac Pro появилась возможность установить 256 ГБ оперативной памяти.Стоимость новинки составит 423.564 тысяч рублей.