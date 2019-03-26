Мощная платформа Stadia

Из приятных мелочей — Stadia позволит геймерам создавать сохранения и делиться ими с другими пользователями при помощи обычной ссылки. Получивший её сможет начать в своей игре ровно с того места, где был сделан сейв. Поклонники стримеров тоже не будут огорчены: посредством функции Crowd Play геймеры смогут подключиться к мультиплеерному лобби кумира и сыграть с ним партейку-другую. А вот фанатам сложных развлечений упростят жизнь — встроенный голосовой ассистент по первому требованию даст всю доступную информацию, стоит только пользователю «застрять» в игре.Что до мощности самой платформы Stadia, то она будет выдавать 4К-разрешение и 60 fps уже на старте, а позднее получит поддержку 8K @ 120 fps. Добиться таких показателей даже в самых продвинутых играх получается благодаря невероятной вычислительной мощности Stadia в 10,7 терафлопса. Для сравнения, PS4 Pro может похвастаться только 4,2 терафлопса, а сверхмощная Xbox One X щеголяет 6 терафлопсами. Кроме того, новинка Google полностью поддерживает кроссплатформенный геймплей — сервис позволит играть убежденным консольщикам и PC-геймерам друг с другом, а также без труда переносить свой прогресс с одной платформы на другую. В числе первых тайтлов в линейке сервиса — DOOM Eternal. Стриминговая платформа Stadia подарит геймерам возможность запускать игры сразу после, скажем, просмотра трейлера на YouTube. Например, в Assassin's Creed Odyssey. Установка и бесконечные загрузки останутся в прошлом. Запускается сервис на Chromecast и работает с любым из популярных контроллеров. Впрочем, они могут и не понадобиться: свой геймпад показала и сама Google. Устройство работает по Wi-Fi, что позволяет ему подключаться не к компьютеру или планшету, а напрямую к серверу с игрой — это значительно уменьшает задержку ввода.О стоимости новинки пока неизвестно.