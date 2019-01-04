Мощный ASUS Mini PC ProArt PA90

ASUS представила новую линейку мини-ПК с довольно мощными конфигурациями.

ASUS Mini PC ProArt PA90, получивший название серии ProArt, оснащен процессорами Intel Core i9 9-го поколения, 8 ГБ графического процессора Nvidia Quadro, твердотельным накопителем на 512 ГБ и 64 ГБ оперативной памяти DDR4. Такой уровень конфигурации и возможности обновления делают его пригодным для использования на рабочих станциях для творческих профессионалов, которые обычно работают с тяжелыми, ресурсоемкими программами. ProArt PA90 также создан, чтобы выглядеть стильно и бесшумно, создавая довольно привлекательный дизайн для интеллектуальных рабочих станций. Модельный ряд ProArt будет официально представлен на выставке Consumer Electronics Show 2019.