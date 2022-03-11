Мощный бесщеточный фен LaiFen Swift

Сегодня был представлен новый бесщеточный фен LaiFen Swift с шумоподавлением создающий скорость воздуха 22 м/с, оснащенный автоматической температурной защитой, тремя режимами нагрева и технологией ухода за отрицательными ионами.

Laifen, основанная в начале 2019 года, является компанией, занимающейся аппаратными технологиями, которая объединяет исследования и разработки, проектирование, производство и продажи. Понимая потребности людей и внедряя передовые технологии в бытовую технику и расходные материалы, Laifen стремится сделать повседневную жизнь людей более приятной. Laifen Swift оснащен двухслойным фильтром толщиной 0,2 мм, расположенным на входе воздуха, чтобы предотвратить попадание волос в воздуховод. Кроме того, его встроенный двигатель и электронный контроллер покрыты нейлоном, устойчивым к высоким температурам, и оболочкой из стекловолокна для дополнительной защиты от перегрузки по току.

Компания Laifen привлекла опытных инженеров для разработки передовых инновационных технологий для повседневного использования по доступной цене. LaiFen Swift — это воплощение амбициозного проекта: создание практичного и эффективного фена.