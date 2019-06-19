Мощный трансмиттер Mpow Bluetooth 5.0

Задача трансмиттера — сделать беспроводной любую акустику: в режиме приёма он передаёт транслируемую со смартфона или плеера музыку на обычные колонки, к который подключается через встроенный разъём. При переключении в режим передачи адаптер может соединить стационарный источник звука с беспроводными наушниками или Bluetooth-колонкой. Устройство работает на базе модуля Bluetooth 5.0 и поддерживает кодеки aptX / aptX LL / aptX HD. Время автономной работы на одном заряде аккумулятора составляет до 12 часов.Стоимость новинки составит 28 долларов.