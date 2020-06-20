Мощность PS5 раскроется через пару лет

Сотрудники компании EA, которые уже, естественно, работают с консолями нового поколения, говорят о том, что пока что игроки не увидят тех возможностей, на которые консоли способны. Дело в том, что готовые комплекты для разработчиков попали в EA только год назад, так что компания доделывала игры для PS4, а новую платформу только осваивала. Более того, на разработку крупной игры под новую платформу может уйти до трех лет, то есть, даже если студия сразу после получения комплекта начала делать что-то, хотя это нереально, то в 2022 году мы увидим нечто удивительное. Но пока что все новые игры будут получать просто минимальную скорость загрузки уровней и не более того, так как иных преимуществ разработчики пока что предоставить просто не могут.