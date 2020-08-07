Мобильная игра Diablo Immortal получает новое обновление

Первая мобильная франшиза компании Blizzard находится на тестировании внутри компании. То есть тестирование будут проводить сами сотрудники. После тестирования, компания будет обрабатывать отзывы и вносить коррективы в игру. Только после этого игра будет представлена публике и начнется бета-тестирование среди игроков. Кроме новой платформы, в Diablo Immortal будет полноценная сетевая игра. Хотя игроки по-прежнему смогут играть и в одиночку. Весь потенциал мобильной Diablo раскроется именно благодаря сетевым возможностям.