Мобильная рабочая станция Dell Precision 5540 оценена в $1340

Компания Dell представила мобильную рабочую станцию Precision 5540, старт продаж которой назначен на июль этого года по цене от 1340 долларов. Новинка оснащается 15,6 дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей и 3840:2160 пикселей на выбор, процессорами Intel Core i9-9980HK, Core i7-9850H или Xeon E-2276M, до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2666, 2,5-дюймовым накопителем до 2 ТБ или твердотельным модулем M.2 2280 до 2 ТБ, графикой NVIDIA Quadro T1000 или Quadro T2000 с 4 ГБ памяти GDDR5, портами Thunderbolt 3, HDMI 2.0, USB 3.1 Gen 1 Type-A, а также операционными системами Windows 10, Ubuntu 18.04 LTS или Red Hat 7.5