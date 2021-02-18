Мобильная версия Blade & Soul Revolution открывает предварительную регистрацию по всему миру

Разработчик Netmarble имеет опыт в переносе MMORPG-проектов на мобильную версию. Netmarble выпустила Lineage 2: Revolution, мобильную версию легендарной оригинальной версии Lineage 2 и теперь нацелена на выпуск Blade & Soul Revolution. Проект Blade & Soul Revolution выходит на iOS и Android в марте этого года.

Грядущая MMO Blade & Soul Revolution - это многопользовательская ролевая игра с эпичными битвами и масштабными сражениями в реальном времени. Игра предлагает открытый фэнтези мир, прокачку героев, клановую систему, квесты, торговля, рейдовые боссы и многое другое.