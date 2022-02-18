Мобильные чипы AMD Ryzen 6000 могут вывести ультрапортативные компьютеры на новый игровой уровень

На выставке CES, AMD объявила, что впервые будет использовать интегрированную графику RDNA2 , обеспечивающую достаточную мощность для современных игр с разрешением 1080p. Но в то время как AMD поспешила показать свою топовую модель Ryzen 9 6980HX, она мало что сказала об аппаратном обеспечении U-серии для ультрапортативных компьютеров. Оказывается, чиповый гигант приберег некоторые из самых интригующих деталей напоследок.

В то время как большая графическая мощность обусловлена благодаря новому интегрированному графическому процессору Radeon 680M, AMD делает упор прежде всего на эффективность линейки Ryzen 6000. Улучшения ядра Zen 3+, управления питанием и 6-нанометрового техпроцесса заставили AMD сделать несколько смелых заявлений во время недавнего брифинга для СМИ. Во-первых, AMD заявляет, что смогла увеличить базовую тактовую частоту примерно на 40 процентов в своих 15-ваттных компонентах серии U. Это привело к увеличению производительности на 17 процентов по сравнению с предыдущим поколением, а также увеличению графической скорости на 81 процент и увеличению времени автономной работы на 3 часа. Неплохо для компании, которая всего несколько лет назад не имела присутствия на рынке ультрапортативных устройств.

AMD говорит, что для повышения эффективности ее 15-ваттные чипы серии U могут практически стереть с лица земли 28-ваттное оборудование Intel 11-го поколения. Тестирование компании показывает, что новый Ryzen 7 6800U примерно на 24% быстрее, чем Core i7-11857G.
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