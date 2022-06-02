Мобильные процессоры AMD Mendocino могут появится в четвертом квартале 2022 года

В сети появилось название Athlon Gold 7220U, отсылающее к одной из грядущих новинок от AMD. По некоторым данным, APU Mendocino будут иметь два или четыре процессорных ядра на архитектуре Zen 2 и GPU на архитектуре RDNA 2 со 128 потоковыми процессорами. Такой процессор будет использоваться в игровой приставке Ayaneo Air Plus. И хотя при таких настройках консоль не сможет вплотную конкурировать со Steam Deck, производительности для старых или нетребовательных игр будет достаточно, а автономность благодаря простому чипу может быть весьма приличной.

AMD пообещала выпустить процессоры линейки Mendocino в четвертом квартале. В первую очередь это будут процессоры для бюджетных ноутбуков.