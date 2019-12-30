Мобильные процессоры Intel Tiger Lake засветились в 3DMark

Недавно компания Intel заявила о том, что львиная доля выпущенных в 2020 году процессоров будут выполнены по 14-нм техпроцессу. Однако это не мешает разработчикам тестировать 10-нм процессоров. Так, например, в базе данных 3DMark обнаружились сведения об инженерном образце CPU Tiger Lake-U, компанию которого в системе составляют модулями памяти типа DDR4 в исполнении SODIMM. Последнее намекает на мобильное предназначение CPU – он характеризуется четырьмя ядрами, поддержкой Hyper-Threading, частотой 2,2 ГГц, уровнем TDP – 28 Вт. Предполагается, что выход 10-нм процессоров Intel Tiger Lake состоится в конце следующего года.