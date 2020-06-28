Мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 875 будет поддерживать зарядку 100 Вт

Производитель чипов TSMC наращивает производство для компании Qualcomm и вскоре будет официально объявлен мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 875. По слухам, новый процессор будет поддерживать зарядку мощностью 100 Вт. Ожидается, что процессор появится в первом квартале 2021 года. Скорее всего производители будут оснащать новым процессором игровые смартфоны. Такой мощный заряд может зарядить смартфон с батареей 4000 мАч за 17 минут. Официальная информация о новом процессоре будет представлена на событии Snapdragon Summit 2020, которая состоится в конце этого года.

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