Мобильный проектор ViewSonic M1 оценен в $300

Компания ViewSonic выпустила в продажу мобильный светодиодный проектор ViewSonic M1, одной из главных особенностей которого стали встроенные громкоговорители Harman Kardon (2 по 3 Вт каждый). Новинка характеризуется матрицей DLP с разрешением WVGA (854:480 пикселей), которая создает изображение размером от 24 до 100 дюймов по диагонали, световым потоком 250 лм, поддержкой частоты обновления до 120 Гц, интерфейсами HDMI, USB 2.0 и USB-C, звуковым выходом и слотом для карт microSD. Если верить производителю, проектор способен проработать без подзарядки до шести часов. Размеры устройства равны 148:40,5:126 мм, а вес – 800 г. Цена ViewSonic M1 составляет 299 долларов.