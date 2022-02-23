Модельный ряд автомобилей Audi 2024 года будет иметь возможность подключения 5G

В нашем направлении движется новая волна автомобилей с поддержкой 5G. Audi является новым автопроизводителем, объявившим о том, что он предложит подключение 5G в некоторых моделях будущих автомобилей. Немецкий производитель объявил сегодня, что некоторые модели автомобилей Audi, начиная с 2024 года, смогут подключаться к сверхширокополосной сети Verizon 5G.

Водители новой линейки Audi 5G могут рассчитывать на множество новых функций, включая более высокую скорость загрузки или потоковой передачи развлечений, улучшенную автомобильную навигационную систему с 3D-картографированием, облачные профили пользователей и даже возможность покупать вещи для машины. Вероятно, потребуется оплатить подписку для доступа к автомобильным услугам Audi 5G. Хотя Audi не раскрывает, сколько будет стоить подписка на 5G, текущий план Function On-Demand с автомобильным Wi-Fi 4G LTE и навигацией стоит 849 долларов в год. Новые автомобили 5G также будут основываться на текущем наборе автомобильных подключенных сервисов Audi, включая информацию о светофорах и дорожные оповещения с малой задержкой.