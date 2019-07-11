Модная новинка трактор с автопилотом

2019-07-11, Автор - Мария Шмелева; Продукт - трактор с автопилотом; [79]
Установить систему автоматического управления можно на любой комбайн или трактор. На текущем этапе разработки система беспилотного вождения все еще требует присутствия человека — программу движения ей задает оператор, схематически составляя маршрут и отслеживая корректность поведения сельскохозяйственного транспорта.В основе «электронного мозга» трактора — система искусственного интеллекта, которая обучается во время движения. Для ориентирования в пространстве используются две камеры с функцией точного вождения. Трактор умеет определять препятствия и строить траекторию движения сельскохозяйственной техники.У беспилотного прототипа нет привычных руля, педалей и кабины. При движении машина автоматически определяет собственное местоположение на местности с помощью системы коррекции спутникового сигнала. Работает она с точностью до 10 сантиметров.О стоимости новинки пока неизвестно.


Комментарии и отзывы трактор с автопилотом
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