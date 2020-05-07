Модуль NFC сможет обеспечить обратную беспроводную зарядку до 1 Вт

Near Field Communication, который является международным органом, отвечающим за технологию связанную с сопряжением беспроводных устройств и мобильными платежами, одобрил и принял Спецификацию беспроводной зарядки (WLC), которая позволит использовать для обратной зарядки лишь одну антенну NFC. Предполагается, что такой стандарт будет необходим для подзарядки аксессуаров вроде часов или наушников, мощность зарядки которых не превышает одного ватта.

Это отличная новость для производителей устройств. Например, вместо того, чтобы использовать дорогостоящее решение с обратной зарядкой, недорогие телефоны могут вместо этого включать зарядку NFC.

Пока остается неясным, будет ли беспроводная зарядка NFC WLC поддерживаться старыми модулями NFC в смартфонах, «умных» часах и других устройствах или же зарядка без проводов будет доступна только для нового поколения гаджетов.