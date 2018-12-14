Модуль NVIDIA Jetson AGX Xavie для будущего поколения роботов уже продается за $1099

NVIDIA выпустила новый модуль Jetson AGX Xavier и позиционирует его как первый в мире компьютер ИИ для автономных машин следующего поколения. Модуль также позиционируется как одна из самых сложных систем на платформе (SoC).

Вся платформа состоит из шести процессоров и аппаратных ускорителей, которые включают 8-ядерный процессор Carmel ARM64, графический процессор Volta Tensor Core с 512 ядрами CUDA Tensor, мультимедийные движки, интегрированный сигнальный процессор с собственным HDR полного диапазона, ускоритель зрения и два блока глубинного обучения. Уровень потребления энергии составляет всего 10 Ватт. Покупателями модулей станут компании, которые будут специализироваться на системах автоматической доставки и периферийных вычислительных систем и датчиков.

Комплект Jetson AGX Xavier уже в продаже за 1099 долларов США от партнеров NVIDIA.