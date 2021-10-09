Модульная консоль GPD XP получит SoC Helio G95

Компания GPD раскрыла некоторые параметры своей новой игровой приставки GPD XP, которая получит модульную конструкцию. Итак, устройство оснастят 6,81-дюймовым экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 60 Гц, яркостью до 500 нит, поддержкой сенсорного управления, защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5 и 84% охватом цветовой палитры NTSC, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G95 с частотой до 2,0 ГГц, графикой Mali-G76 MC4 и поддержкой сетей 4G/LTE, 6 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 128 ГБ флеш-памяти, селфи-камерой разрешением 5 Мп, слотом для карт памяти microSD, поддержкой Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, 3,5-мм разъемом, интерфейсом USB Type-C, предустановленной ОС Android 11 и подсоединяемыми контроллерами. Цена и дата начала продаж консоли будут объявлены позже.

Комментарии и отзывы GPD XP
Metal Gear , Silent Hill и Castlevania могут вернуться в 202…
Metal Gear , Silent Hill и Castlevania могут вернуться в 202По слухам, Konami вернет некоторые из своих самых классических - и давно бездействующих - серий, включая …
Sony приобрела самую известную студию ремастеров Bluepoint G…
Sony приобрела самую известную студию ремастеров Bluepoint GПосле нескольких месяцев спекуляций, наконец стало официально известно что Sony приобретает Bluepoint Gam…
Анонсирована фантастическая приключенческая игра Forspoken…
Анонсирована фантастическая приключенческая игра ForspokenСтудия Luminous Productions анонсировала фантастическую приключенческую игру Forspoken. Это первая игра р…
Konami выпустила первый игровой трейлер футбольного симулято…
Konami выпустила первый игровой трейлер футбольного симулятоЯпонский разработчик игр Konami продемонстрировал трейлер к предстоящей игре eFootball. Кроме того, разра…
Tales of Arise теперь доступна в Steam…
Tales of Arise теперь доступна в SteamBANDAI NAMCO Studios выпустила экшен-ролевую игру - Tales of Arise. …
DOOM Eternal получает новое обновление 6.1…
DOOM Eternal получает новое обновление 6.1Bethesda и id Software выпустили небольшое обновление DOOM Eternal 6.1. Патч исправляет известные проблем…
Activision напугала читеров на примере одного тиктокера…
Activision напугала читеров на примере одного тиктокераНа прошлой неделе пользователь TikTok с ником rushman360 объявил миру, что ему было запрещено играть в Ca…
Tencent купила разработчиков Hitman за 1,27 миллиарда доллар…
Tencent купила разработчиков Hitman за 1,27 миллиарда долларКитайская компания Tencent собирается приобрести Sumo Group, британского разработчика с 14 студиями по вс…
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor