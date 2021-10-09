Модульная консоль GPD XP получит SoC Helio G95

Компания GPD раскрыла некоторые параметры своей новой игровой приставки GPD XP, которая получит модульную конструкцию. Итак, устройство оснастят 6,81-дюймовым экраном с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 60 Гц, яркостью до 500 нит, поддержкой сенсорного управления, защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5 и 84% охватом цветовой палитры NTSC, восьмиядерной платформой MediaTek Helio G95 с частотой до 2,0 ГГц, графикой Mali-G76 MC4 и поддержкой сетей 4G/LTE, 6 ГБ ОЗУ LPDDR4x, 128 ГБ флеш-памяти, селфи-камерой разрешением 5 Мп, слотом для карт памяти microSD, поддержкой Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, 3,5-мм разъемом, интерфейсом USB Type-C, предустановленной ОС Android 11 и подсоединяемыми контроллерами. Цена и дата начала продаж консоли будут объявлены позже.