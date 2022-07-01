Mojo Vision разработала умные контактные линзы Mojo Lens с дополненной реальностью

Компания Mojo Vision создала умные контактные линзы Mojo Lens с дополненной реальностью.

Линзы Mojo Lens были протестированы самим главой компании Дрю Перкинсоном. С помощью линз он мог ориентироваться в пространстве, смотреть на изображения и даже читать текст с виртуального телесуфлера.

Mojo Lens оснащен экраном MicroLED с разрешением 250 на 250 пикселей, его диаметр составляет всего 0,5 мм. Объективы принимают сигнал на частоте 5 ГГц и работают на базе очень маленького процессора с архитектурой Arm. Это позволяет им накладывать цифровые объекты поверх изображения реального мира. Прототип отслеживает направление взгляда, чтобы виртуальные объекты всегда оставались в поле зрения.

Компания продолжит тестирование и испытание умной линзы, и в дальнейшем собирается широко использовать ее в разных сферах.