Молекулярный принтер для напитков Cana One может печатать кофе со льдом

Cana One использует микрожидкостную технологию дозирования жидкости. Гаджету требуется картридж с одним ингредиентом для приготовления сотен напитков, и его хватает примерно на месяц. Картридж содержит набор микроэлементов, которые придают вкус самым разнообразным напиткам. Вы можете настроить уровень сахара, кофеина и алкоголя в своих напитках, отрегулировать размер порции и даже добавить в напиток витамины или добавки. Кроме того, вы можете использовать PIN-код, чтобы заблокировать на устройстве некоторые закуски, такие как напитки с кофеином и алкогольные напитки. Cana утверждает, что это экологически безопасное устройство, поскольку оно уменьшает количество отходов пластика, алюминия и стекла, в которые в противном случае упаковывались бы напитки. Компания также заявляет, что массовое производство напитков — это процесс с интенсивным выбросом углерода, который исключается с помощью Cana One.