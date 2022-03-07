Молекулярный принтер для напитков Cana One может печатать кофе со льдом

Cana анонсировала молекулярный принтер для напитков Cana One. Устройство позволяет печатать напитки по запросу. Компания утверждает, что Cana One может приготовить тысячи напитков, включая соки, безалкогольные напитки, кофе со льдом, крепкую сельтерскую воду, вино и коктейли.

Cana One использует микрожидкостную технологию дозирования жидкости. Гаджету требуется картридж с одним ингредиентом для приготовления сотен напитков, и его хватает примерно на месяц. Картридж содержит набор микроэлементов, которые придают вкус самым разнообразным напиткам. Вы можете настроить уровень сахара, кофеина и алкоголя в своих напитках, отрегулировать размер порции и даже добавить в напиток витамины или добавки. Кроме того, вы можете использовать PIN-код, чтобы заблокировать на устройстве некоторые закуски, такие как напитки с кофеином и алкогольные напитки. Cana утверждает, что это экологически безопасное устройство, поскольку оно уменьшает количество отходов пластика, алюминия и стекла, в которые в противном случае упаковывались бы напитки. Компания также заявляет, что массовое производство напитков — это процесс с интенсивным выбросом углерода, который исключается с помощью Cana One.