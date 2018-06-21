Моноблок ASUS Zen AiO ZN242GDK получил GeForce GTX 1050

Компания ASUS представила моноблок Zen AiO ZN242GDK, построенный на основе платформы Intel Coffee Lake и операционной системы Windows 10. Новинка получила 23,8-дюймовый Full HD-дисплей, четырехъядерный процессор Core i5-8300H с тактовой частотой 2,3 ГГц, максимальной – 4,0 ГГц, дискретную графику NVIDIA GeForce GTX 1050 с 4 ГБ памяти, 8 ГБ оперативной памяти, жёсткий диск на 1 ТБ и твердотельный накопитель на 256 ГБ, контроллер Gigabit Ethernet, адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.1, интерфейс HDMI, веб-камеру, 3-ваттные стереофонические динамики, ридер SD-карт, два порта USB 3.1, а также разъемы USB 3.0 и USB 2.0. Размеры устройства равны 540:193:406 мм, а вес – 5 кг.