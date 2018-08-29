Моноблок Acer Aspire Z 24 получил сенсорный экран

2018-08-29, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Acer Aspire Z 24; [74]
Компания Acer пополнила ассортимент моноблочных компьютеров моделью Aspire Z 24, которая будет показана на выставке IFA 2018. Новинку оснастили 23,8-дюймовым сенсорным IPS-дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей и углами обзора по горизонтали до 178 градусов, процессором Intel Core восьмого поколения, дискретным графическим ускорителем NVIDIA GeForce MX150, модулем памяти Intel Optane ёмкостью 32 ГБ, продвинутой звуковой подсистемой, четырьмя микрофонами для распознавания голосовых команд ассистентом Amazon Alexa или Microsoft Cortana, а также операционной системой Windows 10. Компьютер появится в продаже в октябре по цене от 900 долларов.


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