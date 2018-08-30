Моноблок Asus Zen AiO 27 получил беспроводную зарядку для смартфона

2018-08-30, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Asus Zen AiO 27; [62]
Компания ASUS представила обновленный моноблок Zen AiO 27, одной из особенностей которого стала возможность беспроводной подзарядки смартфона. Для подзарядки необходима совместимость со стандартом Qi.

Новинку также оснастили процессорами Intel Core восьмого поколения( Core i5-8400T и Core i7-8700T), 27-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD или 4К (сенсорный в качестве опции), 100% охватом цветового пространства sRGB и значения DeltaE ниже трех единиц, графикой Nvidia GeForce GTX 1050, SSD и HDD (Intel Optane объемом 16 ГБ и SSD объемом 256 ГБ с интерфейсом SATA, HDD объемом 2 ТБ, SSD объемом 1 ТБ с интерфейсом PCIe), акустикой Harman Kardon с четырьмя громкоговорителями суммарной мощностью 16 Вт, модулями Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, одним портом USB-C с интерфейсом Thunderbolt 3, двумя USB 3.1 Type-A, одним USB 2.0, входом и выходом HDMI, а также RJ-45. Размеры моноблока равны 627:523:247 мм, масса – 11 кг.

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