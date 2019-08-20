Моноблок Dell OptiPlex 7070 Ultra получил модульную конструкцию

Компания Dell представила моноблочный компьютер OptiPlex 7070 Ultra, который отличается модульной конструкцией. Все железо ПК расположено внутри блока, который, в свою очередь, спрятан в подставке. К блоку можно будет подсоединять и другие мониторы.

Сама новинка характеризуется процессорами Intel Core восьмого поколения вплоть до Core i7-8665U, от 4 ГБ до 64 ГБ оперативной памяти DDR4-2400, поддержкой 2,5-дюймовые накопителей до 2 ТБ и твердотельного модуля M.2 до 1 ТБ, графикой Intel UHD Graphics 620, гигабитным Ethernet-контроллером, адаптерами Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0, а также дисплеем размер и разрешение которого также выбирают сами пользователи. В качестве операционной системы могут применяться Windows 10 или Ubuntu 18.04 LTS. Старт продаж намечен на 24 сентября.