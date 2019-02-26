Моноблок Lenovo IdeaCentre AIO A340 получил стильную подставку

Компания Lenovo показала на выставке MWC 2019 моноблок IdeaCentre AIO A340, который привлекает внимание необычной формой подставки. Новинку оснастили 22- или 24-дюймовыми дисплеями с разрешением Full HD, процессорами Intel от Celeron J4005 и до Core i5-8400T, до 8 ГБ оперативной памяти, жестким диском или SSD Optane, двумя портами USB 2.0, двумя USB 3.1, RJ45, HDMI и аудиоразъёмами, а также дискретной видеокартой для модификации с 24-дюймвым экраном. В качестве опции доступны сенсорные дисплеи. Цена на моноблоки составляет от 500 и от 600 евро в зависимости от версии. Дата начала продаж будет объявлена позже.