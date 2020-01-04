Моноблок Lenovo ThinkCentre M90a AIO оценен в 1100$

Компания Lenovo представила моноблок ThinkCentre M90a AIO, который предназначен для корпоративного сегмента. Новинка характеризуется 23,8-дюймовым Full HD-экраном, процессорами Intel Core U i7 vPro 10-го поколения, дискретной графикой AMD Radeon 625 с 2 ГБ памяти GDDR5, до 32 ГБ оперативной памяти DDR4, SSD M.2 и 2,5-дюймовым HDD, поддержкой скоростного кеша Intel Optane Memory, аудиосистемой Dolby Atmos, модулем Wi-Fi 6, гигабитным сетевым контроллером, портами USB 3.1 Type-A и Type-C, кардридером 3-в-1, опциональным последовательным портом, интерфейсом DisplayPort, соответствием стандартам военного назначения и множеством технологий защиты данных. Моноблок появится в продаже в июне этого года по цене от 1100 долларов.