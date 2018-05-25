Моноблок MSI Pro 24X 7M построен на процессоре Intel Kaby Lake U

Компания MSI пополнила ассортимент моноблоков моделью Pro 24X 7M, которая может похвастаться стильным исполнением. Новинку оснастили 23,8-дюймовым дисплеем с разрешением 1920:1080 пикселей и поддержкой технологии MSI Anti-Flicker, аппаратной платформой Intel Kaby Lake U (процессоры Celeron 3865U, Pentium 4415U, Core i3-7100U и Core i5-7200 на выбор), до 32 ГБ оперативной памяти DDR4, двумя 2,5-дюймовыми SATA-накопителями или твердотельным модулем M.2 SSD (NVMe PCIe / SATA), гигабитным сетевым контроллером (два порта), двумя стереофоническими динамиками на 2,5 Вт, а также Wi-Fi 802.11ас и Bluetooth 4.2 в качестве опции. Из интерфейсов здесь предусмотрено четыре порта USB 3.0 Type-A, два USB 2.0, разъём HDMI и аудиогнёзда. Размеры моноблока равны: 538,44:169,96:399,96 мм. В качестве операционной системы здесь Windows 10.