Моноблок Vivo AiO V272 и Vivo AiO V222

ASUS представила в новом году, отличный моноблок с очень хорошими характеристиками. Vivo AiO V272 и Vivo AiO V222 — новые моноблоки от ASUS. Модель Vivo AiO V272 получила 27-дюймовый сенсорный дисплей со 100%-м цветовым охватом sRGB и 178-градусным углом обзора. В ней установлен процессор Intel Core i7 последнего поколения с дискретной видеокартой NVIDIA GeForce MX150. Про модель Vivo AiO V222 известно меньше: она оснащена 22-дюймовым Full HD-дисплеем, четырьмя портами USB 3.0 и HDMI-выходом. Стоимость пока не известна.