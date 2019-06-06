Моноблок-трансоформер Lenovo Yoga A940 оценен в 130 тысяч рублей

2019-06-06, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Lenovo Yoga A940; [62]
Компания Lenovo объявила о скором начале российских продаж необычного моноблока-трансформера Lenovo Yoga A940, который обойдется от 130 тысяч рублей. Новинка оснащается 27-дюймовым сенсорным дисплеем на шарнирном креплении и поддержкой цифрового пера, шайбой управления Lenovo Precision Dial, площадкой для клавиатуры и панелью для беспроводной подзарядки смартфона.

Пользователи смогут выбирать между дисплеями с разрешением 4K (3840:2160 пикселей) и QHD (2560:1440 пикселей), процессором Intel Core i7 восьмого поколения или Intel Coffee Lake Core i5-9400, видеокартой AMD Radeon RX 560, до 32 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем PCIe SSD до 512 ГБ и жёстким диском ёмкостью до 2 ТБ. Также в оснащение ПК входит адаптер беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac, аудиосистема Dolby Atmos, инфракрасная камера для распознавания пользователей, четыре порта USB 3.0, два USB 2.0, USB 3.1 и Thunderbolt. В качестве операционной системы здесь используется Windows 10 Home.


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