Monster Jam Steel Titans выйдет летом

Рынок гоночных симуляторов сильно изменился — ранее мы любили тюнинг и стильные спорт-карты, а теперь все хотят получать удовольствие и адреналин от опасных трюков. В этом плане новая игра Monster Jam Steel Titans, которую издает THQ Nordic, готова удивить даже самых заядлых фанатов жанра. Очень стильно оформленный проект выходит сразу на ПК, на PS4 и Xbox One, так что попробовать себя в роли крутого гонщика может любой геймер. Качество картинки и невероятные трюки сразу привлекают внимание и оторваться от Monster Jam Steel Titans уже не получится. Релиз гоночного симулятора намечен на 25 июня этого года, так что ждать осталось не очень уж и много. Можете прямо сейчас оформить предварительный заказ и тогда точно не будет проблем с занятием на лето.