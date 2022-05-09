Montage Technology начинает производство RCD DDR5 второго поколения

Montage Technology, ведущая компания по разработке интегральных схем для обработки данных и межсоединений, сегодня объявила о выпуске чипа DDR5 RCD 2-го поколения (RCD02) со скоростью 5600 МТ/с для поддержки производителей модулей памяти, позволяющих создать экосистему DDR5-5600. Новое устройство предназначено для ресурсоемких приложений, таких как серверы нового поколения, граничные вычисления и искусственный интеллект. RCD02 соответствует последней спецификации JEDEC DDR5RCD02. По сравнению с RCD 1-го поколения (RCD01), RCD02 повышает скорость передачи данных DDR5 на 16,67%. Чип RCD02 использует двухканальную архитектуру памяти, поддерживает напряжения 1,1 В VDD и 1,0 В VDDIO и несколько режимов энергосбережения, что позволяет значительно снизить энергопотребление.

Montage DDR5 RCD02 не только обеспечивает лучшую в отрасли производительность, энергоэффективность и надежность на уровне устройства, но и поддерживает режимы обучения CA, CS и DFE, двухчастотный режим, а также другие расширенные функции, обеспечивающие более высокую скорость для памяти DDR5 следующего поколения.