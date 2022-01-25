Morefine M6 — это карманный мини-ПК с процессором Celeron N5105

Morefine M6 — это мини-ПК с четырехъядерным процессором Intel Celeron N5105, 8 ГБ/16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ/512 ГБ/1 ТБ встроенной памяти. Мини-ПК поддерживает операционные системы на базе Windows 11, Ubuntu и Linux.

Встроенный чип Intel Celeron N5105 представляет собой четырехъядерный процессор мощностью 10 Вт с базовой и максимальной частотой 2 ГГц и 2,9 ГГц соответственно, а также графикой Intel UHD с 24 исполнительными блоками и базовой частотой от 450 до 800 МГц.

Размеры Morefine M6 составляют 6,1 x 3,1 x 0,75 дюйма, а вес составляет около 0,2 кг. Впервые о Morefine M6 было объявлено в октябре 2021 года. Morefine продолжает укреплять свои позиции на рынке мини-ПК, выпуская множество успешных продуктов в этом сегменте.