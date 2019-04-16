Поддержка Warner Bros. подтвердила, что Mortal Kombat 11 не будет продаваться в Украине.

Не так давно поклонники видео игр, проживающие на территории Украины, обратили внимание на то, что из магазинов цифровой дистрибуции пропала игра Mortal Kombat 11 из раздела пред заказов в PSN, а все страницы игры в сервисе были удалены. Однако разработчики на тот момент никак не прокомментировали данное событие. Теперь же худшие опасения подтвердились. Украинскому порталу PlayUA удалось связаться с технической поддержкой компании Warner Bros Interactive Entertainment, выступающей в качестве издателя игры, и выяснить, что же на самом деле произошло.

В свою очередь, представители Warner Bros. заявили, что релиз в украинском регионе отменён «в соответствии с местным» законодательством. Однако решение может быть пересмотрено, если законы изменятся.

Все пользователи, купившие игру в украинских магазинах, автоматически получат деньги назад.