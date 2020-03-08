Mortal Kombat 11 предлагает 60% скидку на выходные

Акция будет длиться до 9 марта. Mortal Kombat 11 была одной из самых продаваемых игр 2019 года. Разработчики добавили множество новых бойцов включая: Terminator T-800, The Joker и других.

В эти выходные состоится турнир Kombat, с 5 по 9 марта. Прямая трансляция будет идти на официальном канале Twitch. Mortal Kombat 11 по-праву является одной из лучших файтинг игр.

Mortal Kombat 11 доступен бесплатно только для владельцев PlayStation 4 и Xbox One. Пользователи ПК могут получить игру со скидкой в 60%. Игра доступна для скачивания.