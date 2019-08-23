Mortal Kombat 11 уже в октябре добавят Терминатора и Джокера

Не успела NetherRealm анонсировать новых бойцов для Mortal Kombat 11, как весь ростер первого Kombat Pack попал в Сеть.

В «смертельную битву» вступит Терминатор, а также Джокер и Спаун из вселенной комиксов. Разработчики опубликовали премьеру трейлера на YouTube, и в превью ролика «засветились» шесть новых персонажей. Так, владельцы Kombat Pack 1 получат Шан Цунга, Ночного волка, Терминатора T-800, Синдел, Джокера и Спауна.

Разработчики выпустили официальный трейлер, подтвердив утечку.

На изображение попали и даты появления бойцов. Судя по утечке, Шан Цунг и Ночной волк будут доступны уже в день выхода, Терминатор появится 8 октября, Синдел заглянет 26 ноября, Джокер аж 28 января (2020 год), а Спаун станет доступен только 17 марта(2020 год). Отметим, что даты актуальный только для владельцев Kombat Pack 1, а для остальных игроков бойцы будут доступны спустя неделю после релиза.