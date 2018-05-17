MotoGP 18 трейлер геймплея

Milestone выпустила новый игровой трейлер для MotoGP 18. MotoGP 18 предоставит игрокам возможность принять участие в лучших гонках на мотоциклах на земле, где будет представлен весь официальный контент с сезона MotoGP 2018 года и эксклюзивные улучшенные функции, которые установят совершенно новый уровень реализма и погружения. Игра обещает отличное воссоздание водителей, треков и мотоциклов, благодаря системе сканирования Drone, для воссоздания всех деталей трека и технологии 3D-сканирования в соотношении 1: 1, в том числе с участием настоящих участников гонок MotoGP в игре.Игра выйдет 7 июня.