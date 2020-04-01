Mount & Blade II: Bannerlord - самая успешная игра в Steam в 2020 году

2020-04-01, Автор - Ramil; Продукт - Mount & Blade II: Bannerlord; [57]
После 8 летнего затишья, разработчики видеоигры выпустили видеоигру Mount & Blade II: Bannerlord 30 марта. Всего за три часа, онлайн в игре достиг рекордных 145 тысяч игроков и 1250 отзывов (рейтинг 88%) сделав ее самым крупнейшим запуском 2020 года в магазине Steam. В социальных сетях компания поблагодарила своих фанатов с таким успехом.

Фанаты ждали продолжения игры почти десять лет. Теперь онлайн в игре достигает около 220 тысяч игроков, после популярных игр CS: GO, PUBG и Dota 2. На канале Twitch зрителей было 230 тысяч. В магазине Steam Mount & Blade II: Bannerlord продается со скидкой 10%, если у вас есть игра Mount & Blade.

Комментарии и отзывы Mount & Blade II: Bannerlord
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