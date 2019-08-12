Можно определять артериальное давление по селфи

В планах ученых — развитие данной технологии для измерения уровня гемоглобина, холестерина, глюкозы в крови и анализа других показателей. Главная проблема, с которой столкнулись разработчики, — сложность определения давления у людей с очень темной или очень светлой кожей лица.Для тренировки алгоритма использовали 2-минутные ролики 1328 человек. Все видео были засняты на фронтальную камеру iPhone. Измерения артериального давления по селфи показали точность в 95%. Метод определения артериального давления по фотографии основан на технологии трансдермальной оптической визуализации (ТОВ). Её суть в том, что кожа человека полупрозрачна, и при размещении оптических датчиков можно определить интенсивность красного света, отраженного от гемоглобина. Роль датчиков может взять на себя обычный смартфон.В поисках альтернативы относительно громоздким и неудобным тонометрам учёные из Университета Торонто предложили технологию определения артериального давления по фотографии. Всё, что понадобится для измерений, — смартфон и разрабатываемое исследователями приложение.