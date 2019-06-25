Mpow Flame и его функции

Время автономной работы наушников в режиме воспроизведения музыки составляет до 9 часов. При подключении к iOS-устройствам отслеживать уровень заряда наушников можно прямо на экране гаджета. Соединительный плоский кабель, не склонный к запутыванию, облегчает переноску модели в кармане или сумке.Беспроводная гарнитура оснащена заушными креплениями, которые обеспечивают надежную фиксацию даже при интенсивной физической активности. Корпус Mpow Flame защищен от пота и брызг воды по стандарту IPX7, а технология шумоподавления позволит не отвлекаться на посторонние источники звука во время тренировки.Стоимость новинки составит 18 долларов.