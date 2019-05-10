Мультиплеерный шутер Predator: Hunting Grounds позволит игрокам стать «Хищником»

На прошедшей State of Play геймерам показали трейлер переиздания Medievil, а также новую игру по вселенной «Хищника».

Predator: Hunting Grounds — мультиплеерный шутер, в котором игрокам предстоит собрать команду из четырех человек и отправиться на поиски Хищника. Чтобы избавить землю от инопланетного охотника, солдаты будут использовать автоматы, дробовики и даже пистолеты пулеметы.

Противостоять им будет Хищник, контролируемый одним игроком. Инопланетный воин полагается на невидимость и Плазмакастер (Plasmacaster), который не раз выручал его в сражениях. Задача боевой группы — уничтожить плохих парней и забрать груз, а Хищнику предстоит устроить засаду на своей «охотничьей площадке». Выйдет Predator: Hunting Grounds в 2020 году эксклюзивно на PlayStation 4.