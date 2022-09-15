My time at Sandrock доступна со скидкой в Steam

Компания Pathea Games сообщает о том, что с сегодняшнего дня на ролевой симулятор My Time at Sandrock в сервисе Steam действует специальная скидка 15%.

Бета-тестирование мультиплеера начнется уже на следующей неделе. Игра находится в программе раннего доступа, но уже успела завоевать симпатии игроков, получив более 85% положительных отзывов. С сегодняшнего дня и до 22 сентября игру можно приобрести по специальной скидке по стоимости 721 рубль. Разработчики также сообщили о начале недельного бета-тестирования многопользовательского режима 19 сентября, где игроки, которые уже приобрели My time at Sandrock, смогут оценить многие его преимущества, объединяясь в команды до четырех человек.

Помимо обновлений основной сюжетной ветки, которые будут добавлены в игру в сентябре, в октябре разработчики представят множество функциональных улучшений, которые затронут модели домов, домашних животных и социальные взаимодействия. Кроме того, в ноябре жителей Песчаного Взгорья ждет новая сюжетная ветка и система изменения погоды.

Действие My Time at Sandrock происходит в очаровательном постапокалиптическом мире спустя триста лет после того, как в День Бедствия было уничтожено большинство современных технологий. Приняв предложение о работе мастером в Песчаном Взгорье, вы попадёте в дикий и суровый город-государство, где, вооружившись верными инструментами, вы сможете вернуть городу былую славу. Собирайте ресурсы и стройте машины, знакомьтесь с местными жителями и защищайте Песчаное Взгорье от чудовищ, чтобы спасти город от разорения. Превратите заброшенную мастерскую в отлично отлаженную фабрику. Используйте сложные машины для обработки материалов и изготовления фрагментов огромных конструкций, а потом собирайте их по частям, чтобы привести Песчаное Взгорье к процветанию.

Создавайте уникальные предметы на верстаке, а потом украшайте ими мастерскую, дарите их жителям Песчаного Взгорья или выполняйте их поручения. Исследуйте обширную пустыню, окружающую город-государство Песчаное Взгорье. Отправляйтесь в руины Старого мира на поиски артефактов, собирайте редкие материалы в труднодоступных местах или просто отдыхайте в Песчаном Взгорье с соседями. Получайте опыт, повышайте уровень персонажа и открывайте новые навыки. Станьте мастером-ремесленником или боевым специалистом, или сосредоточьтесь на социальных навыках — выбирайте подходящий вам стиль игры.

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