NASA OSRIS-REx исследует астероид Бенну

После того, как NASA OSRIS-REx прибыл на астероид Бенну в начале декабря, наземная команда начала измерять и наносить на карту небесное тело.

Им нужна была вся информация, которую они могли получить, чтобы выйти на орбиту Бенну, так как астероид имеет небольшое гравитационное притяжение. Похоже, что ученые смогли получить то, что им было нужно, потому что OSIRIS-REx успешно начал кружить вокруг астероида 31 декабря в 14:43 по восточному времени. Тем самым установив рекорд самого маленького небесного тела - 500 метров в ширину. Выход на орбиту Бенну - огромное достижение для миссии. Как объяснил ведущий OSIRIS-REx по маневрированию и проектированию траекторий Дэн Виббен. Команда OSIRIS-REx теперь будет искать участок, лишенный валунов и камней, где зонд сможет собрать образцы, во время вращения вокруг астероида. К середине 2020 года космический корабль заберет с поверхности грязь и гравий, которые он отправит на Землю к 2023 году. NASA надеется, что образцы смогут помочь ученым узнать больше об эволюции нашей солнечной системы и происхождении жизни на Земле.