NASA будет использовать микросхемы напечатанные на 3D-принтере

NASA вложила 2 миллиона долларов в команду центра космических полетов Годдарда, разрабатывающую датчики с 3D-печатью, наноматериалы которые делают их крошечными, сверхчувствительными и устойчивыми к излучению.

Цель состоит в том, чтобы создать устройство, способное обнаруживать незначительные на уровне частей на миллиард количества жизненно важных химических веществ, таких как аммиак, водород, метан и вода. Современные методы изготовления датчиков включают создание одного датчика за раз, а затем объединение их с другими элементами. Они относительно громоздкие и неэффективные, и, как правило, полагаются на масс-спектрометры, у которых возникают проблемы с определением таких материалов, как метан и вода. Они также могут быть использованы в качестве систем безопасности, которые предупреждают об изменениях состояния воздуха внутри космического корабля. Как бы ни была мала эта технология, она может иметь жизненно важное значение для долгосрочного освоения космоса.