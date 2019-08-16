NASA демонстрирует возможности космического корабля на воде на орбите Земли

NASA продемонстрировало первый скоординированный маневр между двумя водяными космическими кораблями размером с тканевую коробку на низкой околоземной орбите.

Два космических корабля установили радиосвязь с перекрестной связью, чтобы «разговаривать» друг с другом.

Один космический корабль дал команду второму активировать движитель и закрыть промежуток между ними. По словам NASA , топливные баки на обоих космических кораблях были заполнены водой .

Во время этого двигательного маневра двигатели превращали воду в пар для приведения корабля в движение.

Демонстрация, проведенная в конце июня, была разработана с рядом мер предосторожности, чтобы обеспечить возможность проведения только заранее спланированного и санкционированного маневра.

Несмотря на то, что он был поставлен хореографом-оператором на земле, демонстрация показывает, что серию движительных маневров можно спланировать с помощью бортовой обработки и выполнить совместно группой небольших космических аппаратов.