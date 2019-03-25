NASA и ESA начнут изучения воздействие искусственной гравитации на здоровье астронавтов

Астронавты на борту Международной космической станции должны тренироваться и изменять свою диету, чтобы выдержать длительное пребывание в условиях невесомости, но NASA и ESA надеются найти лучший путь. Они собираются начать исследование, которое рассмотрит, как искусственная гравитация может поддерживать астронавтов в хорошей форме.

Добровольцы в Немецком аэрокосмическом центре проведут 60 дней в постели, начиная с 25 марта, на склоне, который будет отбирать кровь. Один раз в день их будут вращать в центрифуге, чтобы отправить кровь обратно поступала к их ногам. Ученые могут настроить интенсивность центробежной силы, а также решить, вращаться ли вокруг головы или груди человека, но не ясно, что именно сработает. Отчасти для этого и предназначен эксперимент - у них будет лучшее представление о том, какие гравитационные эффекты необходимы для предотвращения ослабления мышц.