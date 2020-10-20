В последнее время выходит довольно много интересных новостей, некоторые из которых вызывают лишь изумление. И новость о том, что NASA и Nokia построят сотовые вышки на Луне, относится именно к этому сегменту. Да, конечно, никто не планирует звонить по смартфону на Луне, это все делается с немного иными целями, но производитель весьма неплохо развивает это направление. В будущем такие вышки позволят управлять луноходами — информация о передвижениях лунохода будет передаваться от вышки к вышке, там что луноход, теоретически, можно будет отправлять даже на темную сторону, оставаясь при этом на связи. Это интересное решение, которое действительно позволит расширить возможности изучения Луны. Вопрос только в пользе за пределами спутника.