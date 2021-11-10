NASA перенесла высадку на Луну

NASA официально скорректировала график миссии Артемиды III и не будет приземляться на Луну в 2024 году. В настоящее время агентство стремится высадить первую женщину и следующего американского мужчину на поверхность Луны не ранее 2025 года, — сообщил администратор NASA Билл Нельсон. Первоначально NASA планировала вернуться на Луну в 2028 году, но администрация Трампа перенесла эту дату на четыре года назад, в 2017 году. Во время телефонной конференции с журналистами Нельсон сказал, что «цель администрации Трампа по высадке людей на Луну в 2024 году не была основана на технической осуществимости».

Помимо нереалистичных сроков, Нельсон обвинил в задержке иск Blue Origin против агентства. Ему пришлось приостановить свой контракт со SpaceX и приостановить работу над лунным посадочным модулем, который должен был пару раз доставить астронавтов на поверхность Луны. В результате NASA потеряла почти семь месяцев работы над посадочным модулем, что поставило под сомнение посадку в 2024 году еще до того, как Нельсон сделал свое заявление. Если вы помните, NASA еще в апреле заключила со SpaceX контракт на 2,9 миллиарда долларов на разработку космической системы посадки на Луну. Исторически агентство работает с более чем одним подрядчиком для каждой миссии, но в данном случае оно подписало сделку только с компанией Илона Маска. Blue Origin Джеффа Безоса подала в суд на NASA из-за этого решения, утверждая, что у неё не было возможности пересмотреть свою заявку на проект.