NASA запустит новые системы лазерной связи для ускорения передачи данных из космоса на Землю

NASA собирается испытать лазерную технологию в космосе. Эта миссия направлена ​​на ускорение космической связи. Демонстрация лазерной ретрансляции (LCRD) будет запущена 4 декабря с двухлетней задержкой. Эта технология будет запущена в космос на борту ракеты United Launch Alliance Atlas V во время миссии Министерства обороны США по программе космических испытаний Satellite-6 (STPSat-6). Ожидается, что миссия будет запущена с космической станции на мысе Канаверал во Флориде. Несмотря на задержку, исследователи предполагают, что LCRD будет запущен вовремя, чтобы помочь пилотируемой миссии Artemis по высадке на Луну, выполнение которой намечено на 2025 год.

Если в миссиях в космос начнут использовать лазеры, это также предотвратит перенаселенность радиочастотного спектра, сказал Бадри Юнес, заместитель помощника администратора программы НАСА по космической связи и навигации.