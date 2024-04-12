NAVEE представила сразу две модели новых самокатов

Несколько дней назад компания NAVEE, один из крупнейших производителей электрических самокатов, официально представил свои новые модели на выставке «Велокульт 2024». Данное мероприятие проходило в Москве с 5 по 7 апреля — оно полностью посвящено развитию велоиндустрии в стране, включая средства индивидуальной мобильности. Самокаты на электрической силовой установке тоже входят в их число, так что поклонникам данного вида транспорта было на что посмотреть. Например, NAVEE представила новейшие модели S60 и N65i, которые не только выглядят привлекательно, но и могут похвастаться приличными характеристиками, адекватной стоимостью и высоким уровнем качества. Стоит отметить, что данные модели будут вскоре продаваться в сети DNS и других магазинах по всей стране.

Сами же электросамокаты довольно мощные — они позволяют передвигаться не только по идеальному асфальту, достигать приличной скорости и при этом добираться до нужной локации без страха остаться с 0% батареи. Например, NAVEE S60 позволяет проехать 60 километров на одном заряде аккумуляторной батареи — этого хватит, чтобы ездить на работу, посещать занятия в учебном заведении или занятия в тренажёрном зале. А у NAVEE N65i запас хода вовсе составляет 65 километров — в определённых сценариях этого хватит даже для того, чтобы ездить в соседний город. Отличные новинки для тех, кто хочет перейти на средства индивидуальной мобильности — они круто выглядят и дают ощущение передовых технологий.
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